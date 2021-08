Carlos Moyá sobre Nadal: "Lo mejor era parar, descansar el pie y llegar frescos a 2022"

Rafa Nadal anunció este jueves que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse "un tiempo" y a que lleva un año "sufriendo mucho más de lo que debería" con su pie. "Lleva un tiempo ya que no estaba bien. En tierra batida ayuda a minimizar las molestias pero en cemento que es lo que toca ahora es peor. Ya son dolores. Era algo que se sabía que podía suceder y lamentablemente no se va a ver a Rafa en lo que queda de año", explica su entrenador, Carlos Moyá en El Transistor.

Un agravamiento una lesión degenerativa en el pie izquierdo que sufre desde 2005. "Cuando se la diagnosticaron le dijeron que no podía competir más pero a base de plantillas, y tratamientos lo ha podido ir salvando. Pero este año la historia ha cambiado en muchos entrenamientos no los podía terminar y hemos tenido que cambiar y aflojar intensidad por el pie pensando en los torneos. Lleva meses con dolor y llega un momento que no puede más. En el último partido jugó prácticamente cojo. Y un jugador de su calibre que no puede aspirar a ganar torneos..", añade.

Una decisión que Rafa ha tomado junto a todo el equipo. "Lo mejor era parar, descansar el pie y refrescar la cabeza e ideas para hacer buenos entrenamientos y llegar frescos a 2022", aunque Moyá no garantiza de que en estos cuatro meses para que arranque la siguiente temporada pueda estar al 100% porque es una lesión "que no tiene un diagnóstico claro". "Había días que terminaba el entrenamiento cojo y al día siguiente estaba bien. No se sabe por donde sale esta lesión. Hay un diagnostico pero no está claro cual es el mejor tratamiento", cuenta.

"El principal objetivo de Rafa es recuperar sensaciones en el pie y en la cabeza"

Además, cuenta que la derrota en semifinales de Roland Garros ante Djokovic le dolió porque fue en "su torneo" pero el tenista balear siempre se ha recuperado de las derrotas en pistas. "Otra cosa es cuando hay lesiones por medios que te das cuenta que te perjudican", subraya.

"El principal objetivo de Rafa es recuperar sensaciones en el pie y en la cabeza, porque el ir a trompicones durante todo el año no le ha ayudado. Empezó con dolor de espalda en Australia, ha jugado solo siete eventos este año. Renunció a Wimbledon, a los Juegos Olímpicos y ahora al US Open y el Master. Por eso no hay que fijarse en lo que está pasando en el circuito y concentrarse en sí mismo", finaliza.