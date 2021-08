Rafa Nadal anuncia que no jugará más esta temporada

El tenista Rafael Nadal dice adiós a la temporada 2021 por problemas físicos. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales donde remarca que prefiere recuperarse de una lesión en el pie que arrastra desde el año 2005.

El mallorquín ha explicado que "necesita tomarse un tiempo" para poder jugar sin molestias durante varios días. Nadal ya se perdió los Juegos Olímpicos y Wimbledon con el fin de preparar el US Open, torneo que finalmente tampoco disputará.

"Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien", explicó Nadal. "Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme", añadió.

Una solución para seguir su carrera

Rafa Nadal también ha explicado a través de mensajes en su Twitter que hará todo lo posible para seguir disfrutando del tenis unos años más. "Estoy con la máxima ilusión y predisposición para hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible para seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que ha hecho durante todos estos años. Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante pues esto se puede conseguir" ha aclarado.