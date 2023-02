¿Quién es mejor: Nadal o Djokovic? Los datos de MisterChip dan la respuesta

Quería hablaros de uno de los grandes duelos en la historia del deporte: Novak Djokovic y Rafael Nadal, que está ahora mismo en su punto más álgido porque, tras la consecución del Open de Australia, Djokovic ha igualado en Grand Slams a Rafa Nadal y, viendo cómo está Djokovic y confiando siempre en la efectividad que tiene Nadal en Roland Garros, tiene pinta de que solamente uno de los dos puede ganar el título en el próximo Grand Slam y desempatar.

En ese enfrentamiento, que se va a producir dentro de unos meses, veremos quién es el primero de los dos que llega a 23 Grand Slams. Igual lo acaba ganando otro, pero no parece lo más probable.

Quería hacer una comparación para que veáis cómo están los números de Djokovic y de Nadal porque está ese debate de quién es el mejor de todos los tiempos.

En duelos directos, se han enfrentado en 59 ocasiones. Es el duelo más repetido en la historia del tenis profesional masculino. Djokovic ha ganado 30 veces a Rafa Nadal, mientras que el mallorquín ganó en 29 ocasiones al Serbio. ¿Quién es mejor: Nadal o Djokovic?

Duelos particulares según la competición o ronda

En los últimos 12 precedentes , balance equilibrado: seis victorias para Nadal y seis para Djokovic

, balance equilibrado: seis victorias para Nadal y seis para Djokovic En finales : Rafa le ganó 13 a Nole; Nole le ganó 15 a Rafa.

: Rafa le ganó 13 a Nole; Nole le ganó 15 a Rafa. Partidos de Grand Slam: 18, siendo 11 para Rafa y 7 para Djokovic.

Títulos

En Grand Slam : Rafa ha ganado 22 en 67 participaciones; Djokovic ha conseguido los 22 títulos en 69 participaciones.

: Rafa ha ganado 22 en 67 participaciones; Djokovic ha conseguido los 22 títulos en 69 participaciones. En Máster 1000 domina Djokovic: 38 títulos para el serbio por 36 de Nadal.

domina Djokovic: 38 títulos para el serbio por 36 de Nadal. Medallas olímpicas : Rafa Nadal tiene dos oros -uno en categoría individual y otro en categoría doble-, mientras que Djokovic ha ganado un bronce -en Pekín, en categoría individual-.

: Rafa Nadal tiene dos oros -uno en categoría individual y otro en categoría doble-, mientras que Djokovic ha ganado un bronce -en Pekín, en categoría individual-. En Copa David : Rafa tiene cinco ensaladeras con España mientras Djokovic ganó una con Serbia.

: Rafa tiene cinco ensaladeras con España mientras Djokovic ganó una con Serbia. ATP Finals : es el gran agujero en el que se pierde Nadal porque nunca ha conseguido ganar este torneo. Lo ha intentado en 11 ocasiones consiguiendo cero títulos; mientras que Djokovic ha ganado seis en 15 participaciones.

: es el gran agujero en el que se pierde Nadal porque nunca ha conseguido ganar este torneo. Lo ha intentado en 11 ocasiones consiguiendo cero títulos; mientras que Djokovic ha ganado seis en 15 participaciones. En el total de títulos en ATP , Djokovic lidera por uno a Rafa Nadal: 93 títulos para el Serbio y 92 para Rafa Nadal.

, Djokovic lidera por uno a Rafa Nadal: 93 títulos para el Serbio y 92 para Rafa Nadal. En el tema del número 1: Djokovic ha sido número 1 a final de año en 7 ocasiones, mientras que Rafa en 5; y Djokovic es el tenista con más semanas al frente de la clasificación mundial: 374 mientras que Nadal lo ha sido en 209 ocasiones.

Ahí están los números para comparar y para generar el debate sobre quién es el mejor de los dos. No he metido en la comparación a Roger Federer, que está retirado, pero para muchos nostálgicos también le aguanta el debate a Djokovic y Nadal. Aunque a nivel de Grand Slams y duelos particulares, pierde contra ambos, pero hay cosas que no se pueden cuantificar, como la elegancia o lo que supone ver o haber visto jugar a Federer durante tantos años.