Borja Iglesias: "Me he acordado de la familia que es la que sufre cuando las cosas no van bien"

El delantero del Betis, Borja Iglesias, pasa por El Transistor tras el doblete que ha clasificado al Betis para cuartos de final de la Copa del Rey. Ha pasado momentos muy complicados pero confiaba en tener una noche como la de hoy: "Tenía muchas ganas de algo así, esta tarde lo pensaba y decía, por qué no va a ser hoy"

Reconoce Borja Iglesias que marcar el primer gol ha sido quitarse un peso de encima y la sensación en el segundo ha sido más de alegría. Sobre quién le ha apoyado lo tiene claro: "Me he acordado de mi familia que sé que sufren cuando las cosas no van bien".

Y en su noche más feliz de verdiblanco su camiseta tiene dueño: "La camiseta de hoy la tengo guardada para un amigo que siempre está ahí, en las buenas y las malas".

Dedicatoria a Kobe

Tras el encuentro publicaba el mensaje Mamba Mentality justo el día que se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant: "Kobe es una inspiración, un ejemplo de motivación, si esto puede ser una especie de homenaje....", sentencia.