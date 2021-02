Alfonso Pérez: "Si fuera Sergio Ramos, me quedaría en el Real Madrid cobrando menos"

Alfonso Pérez Muñoz vivió una gran etapa como futbolista en el Real Betis, un club que siempre está en su corazón y al que iría a trabajar si lo necesitaran: "Mi intención en algún momento de volver al Betis ha sido para ayudarlo. No tengo la necesidad imperiosa de ir al Betis ni mucho menos. Como bético estaré para lo que me necesiten. Lo que quiere la gente en el Betis es que haya un proyecto ilusionante y que el equipo sea un equipo puntero de la Liga."

Otro de sus clubes, el Getafe. De hechoel estadio lleva su nombre. Pone en valor todo lo que han hecho en las últimas temporadas: "Habrá gente que le guste el fútbol del Getafe y otra que no pero hay que respetarlo porque le ha servido todos estos años para mantenerse en primera. Ya le gustaría a muchos equipos estar donde está el Getafe"

"Si yo fuera Ramos me quedaría en el Real Madrid cobrando menos"

Defiende la labor de Zidane al frente del banquillo del Real Madrid y si por él fuera seguiría más años: "Para ser entrenador de Madrid o Barcelona no hace falta estar con el látigo. El ejemplo es Zidane, un hombre de fútbol que ha tratado de tú a tú a las estrellas." "Si yo fuera Ramos me quedaría en el Real Madrid cobrando menos" Cree que ya no es un tema económico sino cerrar su carrera en el conjunto blanco y quedarse en el futuro en otro cargo.

Sobre el debate de la semana entre Haaland y Mbappé, esta es su opinión: "Que Mbappé se enfrente al Barcelona y demuestre esa superioridad llama mucho la atención. De Haaland me sorprende mucho la facilidad con la que ve portería y la velocidad que tiene para su altura. En el caso del Real Madrid creo que necesita más a un delantero por eso diría Haaland"

Y con Alfredo Martínez recordamos la mítica narración del gol de Alfonso ante Yugoslavia en la Eurocopa del 2000. "En aquella época eso era un gran triunfo. Claro, antes del Mundial y las Eurocopas, se valoraban las cosas de otra manera"