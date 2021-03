Aitor Elizegi: "Tenemos derecho a soñar. Ahora toca cuidarse en marzo"

LEER MÁS Berenguer mete al Athletic en la final de Copa y fulmina el sueño de un gran Levante

El presidente del Athletic, Aitor Elizegi, antes de hablar del éxito de su equipo prefiere mandar un mensaje a su rival: "Lo primero lanzar un abrazo al Levante porque nos han dado un trato magnífico. Es diferente a La Liga, sabes que uno de los dos se va para casa y eso genera mucho tensión".

Elizegui se siente un privilegiado por poder ver desde tan cerca cómo su equipo está haciendo historia: "Es muy bonito verlo desde dentro porque ves el trabajo que hay detrás de cada jugador. Los 27 jugadores estaban a disposición de Marcelino y eso pone en valor el trabajo de esta plantilla".

Y si alguien ha revolucionado a este equipo es la figura de Marcelino. El presidente no dudó ni un solo momento en que era la persona indicada y no barajó ninguna otra opción: "No había más opciones, queríamos una persona con máxima experiencia y Liga. Y todos habéis visto cómo ha entrado. No esperábamos un entendimiento tan rápido entre plantilla y entrenador pero es lo que buscábamos. Queríamos alguien contrastado que nos ayudara a crecer".

El equipo que puede hacer historia con dos finales de Copa del Rey en menos de un mes: "Tenemos derecho a soñar, ahora toca cuidarnos en marzo e ir todos juntos. Nos consta que hay miles de familias en Vizcaya con más alegría y nos da pena que no puedan estar con nosotros".

Sobre la opción de que haya público en alguna de las dos finales, el presidente cree que pronto habrá noticias: "Esperamos en nada tener noticias y algún planteamiento del escenario"