El debate de los jueves: ¿Debe pedir perdón Javier Tebas al Barcelona?

Las relaciones entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y el Barcelona, no atraviesan su mejor momento tras las últimas fechas, especialmente después del botellazo que recibieron los jugadores del club blaugrana en Mestalla , y donde Tebas, que condenó tajantemente el incidente, dejó entrever que algunos futbolistas fingieron más de la cuenta, algo que sentó muy mal al club catalán . Por ello, nos preguntamos si el presidente de la Liga tendría que pedir perdón al Barcelona.

Alfredo Martínez y Víctor Lozano se muestran a favor de que Javier Tebas pida perdón, mientras que Roberto Gómez y David Alonso, no creen que tenga que pedirlo. Cuatro de los cinco oyentes creen que no deberían pedir perdón, mientras que en la web de Onda Cero, donde la encuesta está abierta hasta el sábado, de momento hay empate. En Twitter, el 60% sí cree que debería pedir perdón, mientras que el 40% dice que no.