Hoy os quiero recomendar un librito de poco más de cien páginas que se publicó hace unos años, no muchos. "Historia de un amor" de André Gorz. Periodista y filósofo vienés de gran prestigio en el mundo intelectual. Al final de su vida, cuando descubre que su mujer está muy enferma, le escribe una carta en la que repasa la vida en común y le dedica frases que solo el amor más profundo puede dictar. Los dos tenían más de ochenta años. A través de él descubrimos a una mujer apasionante. Cuando conoce el alcance de su enfermedad, decide hacerse cargo por si misma de su cuerpo, su enfermedad y su salud. Se negó a tomar analgésicos y a depender de ellos, no esperaba nada de la medicina. Comenzó a hacer yoga y a escuchar su cuerpo. Mientras, André cuenta cómo le acompaña en ese viaje tan intenso y doloroso.

Él, además, hace un ejercicio de honestidad cuando reconoce no haber estado a la altura de lo que de verdad sentía por ella, o cuando estuvo a punto de perderla por una aventura con otra mujer.

Este libro en forma de carta me llegó a la radio, y hablé de él a los oyentes. Hoy, mirando mis estanterías lo he encontrado. Y otra vez ha vuelto a humedecerme los ojos- es verdad que soy fácil de emocionar. Pero que un hombre, en el final de su vida ,escriba una carta de amor a su mujer como la que escribe, me resulta conmovedor.

Es una de esas historias que demuestra que el Amor, el verdadero, es regenerador de almas. "Historia de un amor" comienza así:

Acabas de cumplir ochenta y dos años.Has encogido seis centímetros, no pesas más de cuarenta y cinco kilos y sigues siendo bella,elegante y deseable.

Hace cincuenta y ocho años que vivimos juntos y te amo más que nunca.



En 2.007 André Gorz se suicidó junto con su esposa.