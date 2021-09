Tertulia: "El Atleti haría bien en relajarse cuando le pita Gil Manzano y no ir tan crispado"

LEER MÁS Atlético y Athletic empatan sin goles en un partido en el que Joao Félix fue expulsado

El Atlético de Madrid acabó el partido de liga de este sábado ante el Athletic con 10 jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Joao Félix. El portugués, que solo llevaba 18 minutos en el terreno de juego, recibió la primera por un codazo a Vencedor y la segunda, instantánea, por referirse a Gil Manzano con estas palabras: "Tú estás loco".

Sin embargo, Gil Manzano apuntó en el acta que fue expulsado con la segunda tarjeta amarilla por dirigirse al colegiado "con el dedo índice en la sien en señal de disconformidad tras haber sido amonestado". Los tertulianos no entienden porque el acta no refleja el insulto, porque hubiese sido roja directa y le podrían haber caído de 4 a 12 partidos pero finalmente la sanción será menor para Joao Félix.

Hugo Condés y Enrique Ortego explican que la actuación del colegiado hoy ha sido la correcta en el apartado disciplinario pero va crispado cuando tiene al Atleti delante. "Es un árbitro al que no se le puede hablar, ha acertado en todo pero va de altivo por los campos", resaltan.

Pero aseguran que el conjunto colchonero tiene que ir también más tranquilo cuando vea que le pita Gil Manzano y no predispuesto a que se la va a liar. "Al Atleti no le beneficia pensar más en el árbitro porque luego te escudas que has perdido por su culpa", añade Palafox.

Falta de ocasiones y gol

A pesar de la expulsión, el Atleti ha logrado rascar un punto tras firmar tablas, y encadena tres empates consecutivos. Para Ortego la escuadra rojiblanca ha perdido parte de su identidad. "La falta de juego se traduce en falta de ocasiones y gol. Simeone tiene tantos jugadores que no sabe a quién poner ni donde como le pasa con Griezmann".

Hugo Condés insiste en que los mejores momentos del Atleti en lo que va de temporada es cuando ha jugado con el 1-4-4-2 ya que se sienten más cómodos. Por su parte, Mori subraya que se ha notado la ausencia de Koke y Lemar. "El criterio futbolístico del Atleti lo marca Koke y no lo valoramos cuando está y sin embargo se le echa en falta cuando no".