Messi sella el pase a octavos del Barcelona en la nevera rusa

Ni el césped artificial ni el frío de Moscú. Leo Messi no entiende de excusas y sobre el césped del estadio Luzhniki volvió a demostrar que su fútbol y sobretodo sus goles siempre acuden puntuales. Esta vez no fue el encargado de abrir el marcador, honor que recayó en Alves, pero sí el jugador determinante que enfrío al Spartak y dejó sellada la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.



Al Barcelona le sobró la segunda parte. En el primer acto el público ruso fue testigo de cómo juega el líder de la Liga. Tardó diez minutos en comenzar a carburar el centro del campo azulgrana (Xavi, Busquets y Cesc) pero cuando lo hizo el Spartak pasó a ser un juguete.



Pedro fue el primero en avisar con un desmarque a la espalda y un gran remate de primeras que obligó a Dikan a enviar a córner. Los rusos pudieron cambiar el guion dos minutos después pero Kombarov no acertó en el remate. No habría más concesiones.



Una jugada en área rusa fue peleada por Messi y el balón le cayó en los pies a Alves. El brasileño no dudó y fusiló con un gran golpeo por abajo al meta ruso. 0-1 y todo el planteamiento del Spartak saltó por los aires.



Con ventaja en el marcador el Barcelona se dedicó a tocar el balón y el equipo de Emery a perseguir sombras. Antes de cumplirse la media hora de juego Messi pareció por el centro del área para recoger un balón despejado por Dikan tras un disparo de Iniesta y marcar el segundo. El argentino siempre aparece bien colocado en los metros finales y volvió a demostrarlo antes del descanso.



Pedro le metió un pase medido y el argentino regateó a Dikan con una tranquilidad pasmosa para poner el 0-3. El descanso llegó con el estadio Luzhniki embelesado por el juego azulgrana.



La segunda parte fue un mero trámite para el Barcelona. Aún pudieron caer más goles pero unas veces Dikan y otras la falta de puntería del ataque azulgrana hicieron que no se moviera más el marcador.



Sí hubo tiempo para que el joven Deulofeu jugara diez minutos con el Barcelona. La cantera azulgrana sigue funcionando, mientras Messi sigue batiendo récords. Su hambre permanece intacta al igual que la del equipo azulgrana.