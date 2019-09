Manu Marlasca sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa: "Ante la falta de avances, la Policía ha decidido pedir la colaboración ciudadana"

La exesquiadora desapareció el pasado 23 de agosto después de anunciar que "se iba de vacaciones a una casa rural del norte de España", pero nunca "llegó a su destino", comenta Marlasca. El periodista explica que "ante la falta de avances en la investigación", la Policía ha decidido "activar el protocolo de desaparecidos" y pedir la colaboración ciudadana para ayudar a encontrarla.

Marlasca comenta que el hecho de que "no se haya sabido nada del coche" y de que su teléfono estuviese en su domicilio y no se haya activado en todo este tiempo, es una señal preocupante, además de dificultar su búsqueda por no poder "hacer un seguimiento de sus movimientos".