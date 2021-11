Pedro Acosta desvela su primera reacción al enterarse de que era campeón del mundo de Moto3

El piloto español de Moto3 Pedro Acosta (KTM) se ha proclamado campeón del mundo de la categoría al vencer este domingo en el Gran Premio de Algarve, penúltima cita del Mundial, en una carrera trepidante con la caída de su rival Dennis Foggia (Honda) en la última vuelta.

El piloto ha protagonizado una espectacular remontada para acabar primero tras salir desde la posición 14, incluso, con un adelantamiento en la última vuelta de la carrera: "Al final, ha sido una remontada como las que hacíamos a principios de año".

En una entrevista en Radioestadio, Pedro Acosta, ha revelado cuál ha sido su primera reacción al descubrir que era campeón del mundo: "He empezado a llorar y a pensar en todo lo que había pasado este último año".

"Al final, hace menos de un año me quedé sin equipo para venir y sin oportunidades. Y aquí en KPM y Red Bull no sólo me dieron un equipo, sino que me dieron una familia", ha explicado.

Con este triunfo, el español iguala el récord que ostenta desde 1990 el italiano Loris Capirossi (Honda), de proclamarse campeón del mundo en la temporada de su debut en la competición.