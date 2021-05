Pedro Acosta: "Nunca he tenido amigos porque siempre he vivido para las motos"

Pedro Acosta hoy ha vuelto a hacer lo que más le gusta. Subir y entrenar en su moto. No se ha dado ni un día de descanso tras su victoria en Jerez: "El día después de las carreras lo que me gusta es seguir entrenando, hoy he ido al circuito de Cartagena y entreno con una moto de 600 para ir cogiendo fuerza. Ahora la gente me dice qué fácil el mundial, pero de eso nada. De fácil no tiene nada. El trofeo fue un buen regalo del día de la Madre".

José Ramón de la Morena le pregunta por lo que le dicen sus amigos y Pedro le responde que por su dedicación a las motos no tiene una grupo fijo de amistades: "Considero que nunca he tenido amigos porque siempre he vivido para las motos. En el pueblo todos me conocen y lo llevo fácil. Al final llevo una vida muy de puertas para adentro y solo salgo para entrenar"

Salió decimotercero en el GP de Jerez y ya tras la clasificación dijo que si hacía una buena salida lucharía por la victoria como pasó. Eso sí Pedro reconoce que "era una forma de exagerarlo para ir mentalizando". Hubo un momento que pensó en conservar pero "siendo el Gran Premio de casa había que ir a por todas". El piloto reconoce que de momento no tiene presión ya que el mundial acaba de arrancar y ya habrá tiempo para que llegue la presión.

En Jerez tuvo la oportunidad de conocer a Marc Márquez tras coincidir con él en una rueda de prensa. "Fue un momento agradable, me dieron unos consejos que creo que será importante. Me dijo que estuviera tranquilo y que me lo pase bien que es así como salen las cosas"