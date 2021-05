Pacheta: "En Huesca estoy más feliz que la leche"

LEER MÁS El plan de Zidane ante el Chelsea: Sergio Ramos titular en Stamford Bridge

José Rojo Martín, conocido como Pacheta, llegó al banquillo del Huesca en una delicada situación y ahora el equipo está de lleno en la pelea por la salvación tras la victoria ante la Real Sociedad.

El entrenador está muy contento en su etapa en el equipo aragonés: "Huesca es una ciudad en la que me tratan muy bien y es una ciudad muy cómoda para vivir. Estoy más feliz que la leche y con el equipo con la espada en todo lo alto"

Ya han hecho lo más complicado que era engancharse en la lucha por la permanencia. Pacheta sin embargo, no es amigo de mirar lo que hacen los otros equipos sino que se centra en sus partidos: "No hago cuentas, solo pienso en ir a Cádiz a ganar. No sé cuantos puntos se van a necesitar así que qué más me da lo que hagan los demás. Si nosotros ganamos vamos a salir, estamos en toda la pomada cuando hace tres meses estábamos muy jodidos"

"Cuando llegas al final de las temporadas esto es inhumano. Es que son muy buenos estos equipos y sí en esta época se va la salud", reflexiona Pacheta sobre la tensión que se vive en este tramo de la competición.

Y de dónde viene su apodo, es una herencia familiar: "Pacheta es un apodo que viene de mi bisabuelo. Todos mis hermanos también son Pacheta de apodo"