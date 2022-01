Luis Rubiales: "El fútbol femenino en Arabia Saudí ha evolucionado mucho desde que firmamos el acuerdo hace tres años"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, explica en Radioestadio cuáles han sido los beneficios de celebrar un torneo como la Supercopa de España fuera de nuestro país y en un lugar como Arabia Saudí, país muy criticado por no respetar los derechos humanos.

"Era un torneo abocado a la desaparición"

Rubiales asegura que tanto la Federación Española como la saudita están sacando un enorme provecho de la colaboración entre ambos, ya que se ha puesto en valor un torneo que estaba "abocado a la desaparición": "Ahora es un torneo importante, vistoso y con el que todo el mundo disfruta, mientras que antes, casi molestaba porque un equipo no podía planificar la temporada hasta que no sabía si era campeón de Liga o de Copa".

Considera que a nivel de espectáculo es bueno, al igual que a nivel económico, ya que se está generando un alto nivel de ingresos que "solidariamente va al fútbol que más lo necesita en España". En concreto, explica que un 50% de los ingresos van al fútbol no profesional, mientras que el otro 50%, a los cuatro clubes que participan en el torneo.

"Cuando nosotros llegamos, un club de Tercera División podía recibir 7.000 millones y uno de Segunda B, 26.000 euros. Hoy en día reciben 50.000 y 150.000, respectivamente. El fútbol femenino ha pasado de recibir dos o tres millones a recibir veinte. El fútbol no profesional, de recibir 20 millones en su conjunto a recibir 110 millones en una gestión de tres años y en un momento en el que nosotros no recibimos subvenciones del Estado", asegura.

Evolución del fútbol femenino y críticas a Arabia Saudí

El presidente de la RFEF entiende y respeta todas las críticas que puedan existir por celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, pero afirma que él preside una federación de fútbol que cierra acuerdos con otras federaciones de fútbol: "Aquí fuimos los primeros en poner en el contrato la obligación de dejar entrar a la mujer en los estadios y los primeros en poner que íbamos a tutelar la creación de una liga femenina que debería hacerse en menos de dos años, y se ha cumplido".

Asegura que se nota la evolución del país en el ámbito del fútbol femenino desde que firmaron el acuerdo: "Puedo asegurar que en el ámbito del deporte y el fútbol se ha evolucionado mucho. Hemos estado reunidos con directores y directoras deportivas, entrenadores y entrenadoras, seleccionadores y seleccionadoras de fútbol de aquí, y creo que eso hace tres años -cuando firmamos el acuerdo- era impensable y hoy es una realidad".

Además, añade que él no ha acudido a Arabia Saudí a "blanquear a nadie", sino a hacer lo que corresponde a su ámbito: "Ojalá en otros ámbitos tomen estas decisiones porque seguramente aquellos que critican y prefieren que no se venga a países como estos, si tuviésemos esa actitud, pues probablemente este país no cambiaría. Creo que aunque sea con un 1% o menos, lo estamos consiguiendo".

Suspensión del Betis-Sevilla

Respecto a la suspensión del derbi sevillano de Copa del Rey a raíz del lanzamiento de una barra desde la grada que impactó en la cabeza de Joan Jordán, Rubiales condena "cualquier acto de violencia", pero prefiere mantenerse al margen en el ámbito jurídico: "Acabé muy preocupado y triste. De esto no hay nadie que se pueda alegrar. Hubo una suspensión lógica cuando hay una agresión y a partir de ahí, esto está en manos de órganos jurídicos independiente y por eso me quiero mantener al margen de esto".

Mundial de Catar y renovación de Luis Enrique

2022 es año de Mundial, que este año se celebrará en noviembre en Catar. Sobre el calendario de cara a la concentración de la Selección Española, asegura que el que se ha filtrado -en el que sólo se deja una semana entre el parón liguero y el inicio del Mundial- no es el definitivo: "No, porque tenemos que aprobarlo en la Asamblea y en la Federación, y hay fórmulas para que busquemos entre todos que pueda haber tres, cuatro o cinco días extra que vengan de maravilla".

Respecto al hecho de que no se haya renovado a Luis Enrique antes del Mundial como venía siendo habitual con otros entrenadores, asegura que no hay "gato encerrado" y que tiene una relación magnífica con el técnico, tanto profesional como personal: "Queremos estar a gusto cuando termine el Mundial y si cuando acabe, alguna de las partes no está a gusto, pues lo mejor es no seguir. Yo confío en su palabra y él en la mía. Si sigue, encantado y si no, también".