Las claves de la Supercopa de España: ¿por qué en Arabia Saudí? ¿blanquea al país? ¿desconecta al aficionado del fútbol?

Desde hace cuatro años, la Supercopa de España -un torneo que enfrenta al Campeón de Liga y al Campeón de Copa del Rey- cambió su formato tradicional para hacerlo más rentable económicamente. En 2018 se disputó en Tánger, el año pasado en Sevilla debido a la pandemia, pero este se ha ido hasta Arabia Saudí, una decisión muy criticada por jugadores y aficionados por todo lo que implica.

Raúl García, jugador del Athleti -equipo que estará en la final de este domingo- afirmó que para él no tenía sentido: "Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente, irse a otro país a jugarlo tiene el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso. Polémicas aparte, no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que se tendría que jugar aquí".

Detrás de la decisión, todo el mundo encuentra la razón: 40 millones de euros que se reparten entre los cuatro participantes y la Federación Española de Fútbol. Pero más allá de lo futbolístico, una de las cosas más criticadas ha sido el papel que juega Arabia Saudí en la violación de los derechos humanos, el trato que da a homosexuales o mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se juega allí el torneo?

Las claves de la elección de Arabia Saudí como sede

El poder del 'petrodólar' y la desconexión con el aficionado

El presentador y director de Radioestadio, Edu García, asegura que jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí es solo "la punta del iceberg" porque recuerda que este año hay Mundial y se juega en noviembre en Catar: "¿Todo es dinero? Sí. Se va a jugar un Mundial por primera vez entre belenes y árboles de navidad porque el dinero ha conseguido que se vaya a Catar, que se paren competiciones y que se altere el calendario habitual del fútbol desde 18 de noviembre al 15 de diciembre. Es un mundial artificial porque no es habitual, no estamos acostumbrados a ello y el dinero lo ha conseguido".

Edu García se muestra de acuerdo con el jugador del Athletic cuando dice que jugar la Supercopa en Arabia Saudí es "antinatura" porque no va a haber ningún seguidor ni del Athletic ni del Real Madrid viendo la final porque no se lo pueden permitir. El fútbol se aleja del aficionado 6.000 kilómetros por dinero y además, "se hace un monumento a la destrucción de los derechos humanos más básicos".

¿Supone un blanqueamiento del país?

Sobre cómo va a repartirse el dinero, Edu García explica que la RFEF ha garantizado unos porcentajes para el fútbol modesto. Además de la cuantía pactada con los equipos y las televisiones, también hay una que llegará al fútbol base, a la Segunda División B: "Es lo que la Federación argumenta, se parapeta en ese argumento para decir que es verdad que ganamos dinero, pero que ese dinero va al fútbol profesional y al más modesto. Pero el aficionado se pregunta que a qué precio. ¿Este dinero de dónde llega? ¿Esos billetes están manchados o no?".

La RFEF ha garantizado que ha hablado con el príncipe de Arabia Saudí para que se hagan programas para que las mujeres empiecen a jugar al fútbol poco a poco o para que la RFEF pueda tutelar escuelas de fútbol para que se abra más al fútbol femeninos: "Yo no me lo creo", afirma Edu, "Arabia Saudí es a día de hoy un país con el que nadie se siente orgulloso de hacer ningún tipo de negocio".

"Es una manera de limpiar la imagen a través del fútbol. El 'petrodólar' quiere entrar en el fútbol y por eso vamos a celebrar el Mundial en unas fechas que no tienen sentido. El poder del dinero que blanquea lo que ocurre en ese país (Catar) donde más de 1.200 trabajadores han muerto construyendo los majestuosos estadios donde se disputarán los partidos", asegura.