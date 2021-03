Andrea Segura, la narradora de la Premier que rompe barreras

LEER MÁS Benzemá mantiene el Real Madrid en la lucha por el título de Liga con un doblete ante el Elche

Conocemos en Radioestadio a Andrea Segura, la periodista de La Sexta que es una de las narradoras del fútbol inglés. "Veía muy difícil llegar a narrar nada, pero me dieron la oportunidad y estoy muy contenta porque me la han dado independientemente de ser mujer o no", asegura y reconoce que "ver una voz femenina narrando hoy en día es extraño".

La narradora cree que la clave es que en las pruebas haya igualdad de oportunidades, se muestra agradecida porque entiende que haya gente a la que le puede sonar raro, y reconoce que incluso ella misma a veces siente que suena raro porque todos los referentes de narración que ha tenido son hombres. Confiesa que se prepara minuciosamente los partidos y que su mayor temor en una narración es quedarse sin voz.