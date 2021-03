Benzemá mantiene el Real Madrid en la lucha por el título de Liga con un doblete ante el Elche

El Real Madrid afrontaba ante el Elche un partido decisivo para seguir teniendo opciones en la Liga. Zidane ha optado por rotar a titulares como Kroos, Modric o Marco Asensio pensando en el partido ante Atalanta.

La primera parte es una de esas que no regalarán en DVD los periódicos. El Real Madrid con un sistema de tres centrales con la vuelta de Sergio Ramos buscaba la incorporación de los laterales Lucas Vázques y Mendy. El Elche estaba muy cómodo en el encuentro, incluso manejando la posesión y dejando que el Real Madrid saliera a la contra. Así llegó algún acercamiento blanco pero sin llegar a inquietar a Edgar Badía. La más clara fue para los ilicitanos en un centro que con apuros pudo rechazar Courtois.

Si mala había sido la primera parte de los de Zidane, qué decir de los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Intentaban ir más al ataque pero todo a quedado en fuego de artificio. Avisaba el Elche tras un garrafal error de Mendy en una acción que los blanquiverdes reclamaron penalti pero el linier señaló fuera de juego que por cierto no era. En cualquier caso no avisaron desde el VAR por lo que consideraron que no era pena máxima.

Se adelante el Elche

Poco después córner a favor del Elche. Lo bota Tete Morente. Y aparece solo Dani Calvo para rematar de cabeza al fondo de la portería. En realidad no fue al fondo, dio en el larguero y botó dentro de la portería. Increíble que remate solo, se le escapó la marca a Varane. Casemiro reclamó un agarrón dentro del área en esa acción. Acción que detuvo el partido unos segundos pero no hubo intervención el Elche se adelantaba. Reclamaba Sergio Ramos un penalti, el árbitro en cambio señalaba falta de él sobre Marcone.

Zidane se dejaba de experimentos

Kroos, Modric y Rodrygo al campo, se marchaban Isco, Valverde y Sergio Ramos. El mediocampo titular de Zidane quería recuperar el control pero el Elche defendía bien. Tenía que ser a balón parado y así fue. En un córner, saque en corto a Luka Modric. Este ponía el balón al segundo palo y ahí estaba el de siempre, Karim Benzemá. Podrá jugar mejor, podrá jugar peor, pero nunca se borra. El líder de este Real Madrid ponía las tabals.

Tras el gol reaparecía Hazard que entraba en el lugar de Vinicius, el brasileño lo ha intentado pero tiene que dar más si quiere que Zidane le tenga más en cuenta. Más aún sabiendo que no es uno de los jugadores favoritos del técnico. Lo normal hubiera sido un Real Madrid volcado a por la victoria, pero las ocasiones llegaban a cuentagotas con un delantero improvisado. Casemiro, primero con un disparo fuera del área y después con un cabezazo que no encontraron portería por poco.

Benzemá quiere la Liga

Se escapaba la Liga. Pero apareció de nuevo Karim Benzema. El Gato que se ha convertido en un tigre salvaje. Un gol de una dificultad técnica enorme. Un disparo de semi volea desde la frontal que se estrellaba en el palo y salía escupido al fondo de la portería. Savador Benzemá y ahora la presión para Atlético y Barcelona. Lo próximo la vuelta de Champions ante Atalanta el martes a las 9 de la noche en Valdebebas.