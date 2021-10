Tertulia: "Sobran por lo menos 25 nombres de la lista del Balón de Oro"

Hablamos sobre los 30 candidatos al Balón de Oro y los favoritos de cada uno. Misterchip tiene claro a quién se lo van a dar: "Creo que lo va a ganar Messi. En la Eurocopa salvo Donnarumma no ha destacado nadie especialmente. Y a un portero no se lo van a dar. Por coherencia yo se lo daría a Jorginho, ha ganado Champions y Eurocopa y ha jugado muy bien".

"A mí me sobran 25 ó 26 candidatos. Solo no me sobran Messi, lewandowski, Jorginho y Benzemá. Yo se lo daría a Lewandowski porque le deben el del año pasado y ha seguido al mismo nivel", reflexiona Enrique Ortego.

Alejandro Romero cree que en función de lo que se valore se le puede dar a uno a otro: "Estos trofeos no me gustan mucho y este en concreto me da muy poca credibilidad después de que en 2010 no se lo llevara Iniesta y luego dijeran que fue injusto. Está hecho más para la imagen que para los méritos. El mejor es Messi, el más efectivo Lewandowski pero por rendimiento global y méritos debería ser Jorginho"

Fernando Burgos piensa que Messi será el ganador aunque en su opinión lo merece más otro jugador: "Creo que lo va a ganar Messi, lo merece Jorginho y yo se lo daría a Lewandowski. Pero queda la Liga de Naciones y esto no se ha cerrado. Si Benzemá no está entre los tres mejores apaga y vámonos".

El estado de Francia

"Hubo 3000 tweets enterrando a Francia en el descanso. La segunda parte me pareció maravillosa porque jugaban bajo presión máximo. El mejor con diferencia fue Mbappé que se echó el equipo a la espalda. Ojalá veamos el mismo nivel en la final del domingo", reflexiona Fernando Burgos. Romero destaca la clave de los galos respecto a la Euro: "Francia ha llegado con una frescura que no tenía en la Eurocopa y eso se notó mucho".

En Francia "están convencidos de que su equipo es muy grande y debe ganar todo", nos cuenta Manu Terradillos desde el país galo. En lo deportivo Digne es baja para la final. Hoy en rueda de prensa han hablado Theo y Griezmann. El del Atlético ha dicho que a los jugadores españoles "les conocemos más. Hay que regresar a España habiendo ganado. Sino Koke me va a vacilar todos los días y me gustaría ser yo el que vacile".