Hugo Guillamón: "Los futbolistas tenemos más aspiraciones"

A sus 25 años, Hugo Guillamón ya puede decir que no solo es futbolista profesional, también es graduado en Ingeniería Biomédica. El valencianista ha sorprendido este miércoles con una publicación en sus redes sociales con la noticia de sus título académico, al que se suma una matrícula de honor en el trabajo de fin de grado.

En Radioestadio Noche hemos felicitado a Guillamón que se ha pasado por los micrófonos del programa: "Fue una decisión impulsiva viendo las opciones que tenía. Me gustaba porque englobaba la medicina y se podía enfocar en los deportes de élite. En cuanto la vi no la conocía pero lo tuve claro. Poco a poco los futbolistas tienen más aspiraciones y se interesan por otras cosas".

Sin duda lo más difícil ha sido compaginar el deporte de élite, con una carrera tan exigente como una ingeniería y con la paternidad desde diciembre: "Los dos primeros años me costaron un poco pero a partir del COVID cuando empezó la modalidad online me ha ido bien para ponerme más al día. Hay que organizarse bien, yo tenía claro que lo primero era el fútbol y los estudios me lo tomaba como un cambio de aires y un hobby. Sin agobios he ido avanzando cada año hasta acabar".

"La paternidad no es fácil pero lo estamos disfrutando mucho, es algo inigualable ver como crecen tus propios hijos", cuenta. Todavía a Guillamón le quedan muchos años por delante en el mundo del fútbol pero tiene claro que le gustaría estar relacionado al mundo de la Biomédica en un futuro.