Tertulia: ¿Ha sido el mejor partido del Atleti en lo que va de temporada?

El Atlético de Madrid mereció más pero no pudo pasar del empate ante el United (1-1) y viajará a Old Trafford con la necesidad de ganar para colarse en cuartos de Champions. Los tertulianos coinciden que ha sido el mejor partido del conjunto rojiblanco en lo que lleva de temporada y aseguran que si juega como hoy en Manchester tiene muchas opciones de pasar la eliminatoria.

"El Atleti está vivo, ha defendido bien, ha tenido ocasiones, buena presión", destaca Enrique Ortego que asegura que el mejor jugador de hoy ha sido Lodi por esa doble faceta de carrillero defendiendo y por la banda a lo Carrasco. Para Misterchip Simeone ha planteado un encuentro con riesgo y ha ido a buscar al United, que ha estado totalmente desaparecido a pesar de las grandes estrellas que tiene en su plantilla. "Es un desperdicio de talento desde el portero hasta el último delantero", añade.

Cristiano tampoco intimidó en su regreso al Metropolitano, y sacó petroleo de su mal juego en el único fallo de la defensa colchonera que concediónun remate fácil de Elanga tras un pase de Bruno Fernandes, su mejor acción en todo el encuentro. "La suma de gente talentosa no te da un buen equipo", señalan. Edu García destaca la actuación de Joao Félix al que ha visto con esa cara de liderazgo que tiene que coger para saber cuando tiene que hacer las cosas. "El golazo le ha dado alas para soltarse más".

Edu Pidal añade que Joao no ha tenido continuidad por lesiones y por encontronazos con el Cholo que no ha permitido que se vea esa madurez que está demostrando en las situaciones críticas del Atleti. "Ahora es cuando la continuidad es real". Por su parte, Antonio Sanz por su parte dice que al Atleti le ha faltado simetría, sobre todo penetrar por la banda derecha. "Simeone se equivoca con los cambios porque el equipo necesitaba oxígeno para evitar esa transición que le ha llevado al empate". Además, dicen que el que Cristiano haya jugado a 30 metros de área le ha favorecido a los

Los tertulianos finalizan diciendo que ahora lo más importante es que el Atleti siga con esta continuidad este finde y que llegue a Manchester con estas buenas sensaciones para colarse entre los ocho mejores de la Champions.