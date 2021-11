Tertulia: "La presentación oficial de Xavi Hernández como entrenador se prepara para el lunes"

Arrancamos a la espera de la confirmación oficial del Barcelona del fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del club 'blaugrana'. Ahora empiezan las inquietudes porque al Club no le ha gustado el comunicado del Al Sadd donde afirmaban que no estaban dispuestos a pagar. Están sorprendidos porque con el fairplay financiero, no pueden hacer ellos frente a esto.

Alfredo explica que la presentación se prepara para el lunes por la mañana o por la tarde a partir de las seis de la tarde y solo falta la confirmación oficial que se esperaba para esta noche. Además, recalca que al Al Sadd le habría gustado que hubiera estado Laporta como presidente, aunque este creía conveniente que fueran otros los que llevaran las negociaciones.

Y Luis Enrique ya ha hecho publica la lista de los 25 para la Selección Española. Para Alexis, esta está bien, pero los seleccionadores deben ser justos. Del mismo modo, se muestra optimista con llevar 25 y 2 fuera.

Enrique dice que Marcos Alonso está en mejor forma que Jordi Alba y puede llevar a cabo mejor el juego aéreo. "Si hay meritocracia, en este caso no ha sido justo con Marcos Alonso. Me da miedo que haya jugadores como Brahím que solo han jugado pocos minutos y encima ha tenido coronavirus recientemente".

Y sobre el Real Madrid, finalmente entra Vinicius después de la lesión de Firmino y será su sustituto. Los tertulianos destacan que prescindir de él habría sido un poco sado.