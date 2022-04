Tertulia: ¿Es Benzema el mejor delantero del mundo?

La Tertulia de este miércoles viene marcada por la Champions con las victorias del Real Madrid y del Villarreal ante el Chelsea y Bayern, respectivamente. Los blancos han dejado casi sentenciada la eliminatoria tras imponerse al conjunto inglés por 3-1 gracias a un hat-trick de Benzema mientras que el Submarino Amarillo mantiene vivo su sueño en la competición europea con el solitario tanto de Danjuma.

Los tertulianos coinciden en que no se esperaban un resultado así del Real Madrid viendo los últimos partidos de los de Ancelotti. "Era difícil pensar que todos los jugadores iban a dar el mejor nivel el mismo día. Han hecho un partido muy global, jugando muy bien", señalan. El experto en fútbol internacional de Onda Cero, Miguel Venegas asegura que no ha visto a un rival jugarle así al Chelsea en la era Tuchel. Para Ortego, el técnico blue ha cometido un error desde que hizo la alineación pero aún más al no rectificar viendo como avanzaba el duelo.

La gran actuación de Benzema, autor de los tres goles merengues no ha pasado desapercibido en el análisis del choque. "Benzema hace mejor a todos los de su alrededor incluido a los centrocampista por eso es tan importante su presencia y se ha notado cuando no estaba", dice Látigo Serrano. Además, todos tienen claro que a de hoy es el mejor delantero del mundo. "Tiene mucho mérito hacerle frente a Mbappé", sostiene Mister Chip y añade Burgos, que nadie puede discutir su actuación en el último mes con sus dos hat-trick en la competición europea ante el PSG y hoy ante el Chelsea.

Segurola afirma que es una vergüenza que el delantero francés esté tan abandonado en el Balón de Oro, donde en la última edición quedó 16. Y asegura que no es nuevo que Benzema es un gran jugador, la diferencia que ha tenido en estos últimos años con otros jugadores es que si hacía un mal partido se recordaba tres meses pero si hacía uno bueno pasaba desapercibido.

Los tertulianos explican también que Benzema ha madurado y mejorado mucho al irse Cristiano Ronaldo al adquirir más protagonismo. Mister Chip tira de sus datos y dice que desde el 2014 hasta 2018 que se va el portugués de la escuadra blanca, Benzema dio solo tres asistencias en seis años. Y ahora entre la temporada pasada y esta ha dado cuatro.