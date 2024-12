Salvador Gomar niega ser el candidato de Rubiales: "Es un bulo de Louzán"

El próximo lunes se celebrarán las elecciones para elegir al próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras la inhabilitación de Pedro Rocha y con la posible organización de un Mundial en el horizonte, la Federación busca líder para devolver la calma al organismo.

Este martes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Salvador Gormar, uno de los tres candidatos a suceder a Pedro Rocha como máximo mandatario del fútbol español: "Creo que no hay cambiar nada. Hay que mejorar los procesos, modernizar, estructurar mejor, normalizar o aplicar el sentido común".

La candidatura de Salvador Gomar fue uno de los temas principales tratados en la entrevista que mantuvo Rafael Louzán en nuestro programa este martes, declaraciones en las que acusó a Gomar de ser "el candidato de Rubiales": "No he estado con Rubiales, no le veo desde el 25 de agosto de 2023, el día de la Asamblea. Es un bulo que ha sacador el señor Louzán".

Gomar ha aprovechado la ocasión para responder a otras declaraciones que dejó el candidato: "No es cierto que Louzán se haya reunido con todos los presidentes de las territoriales. Hubo un encuentro informal en el que él se presentó como heredero de Rocha, sin ningún tipo de consenso. ¿Qué pasa? ¿Solo él puede ser candidato?".

A finales de noviembre, Salvador Gomar se echó atrás en la opción de presentarse a la presidencia de la Federación y lo comunicó en un grupo de Whatsapp al resto de presidentes autonómicos, a través de un mensaje que el propio Gomar asegura que lo escribió por Louzán: "Rafael tiene la culpa de que yo mandara ese mensaje después de tener una conversación con él en la que dijo cosas con poco gusto. La frase que me dijo es "tú tampoco estás limpio". Está haciendo guerra sucia, está sacando bulos por ahí".

"Yo traje 26 abales. Pedro Rocha dijo que estaba de forma transitoria y después decidió que quería presentarse por lo que también cambió de opinión", justifica. Salvador se ve con fuerzas y posibilidades de dar un golpe en la mesa: "Claro que creo que hay opciones de ganar las elecciones a la presidencia de la federación, si no no estaría aquí. Lo veremos el lunes".

En cuanto a decisiones deportivas, Gomar tiene clara la necesidad de contar con los mejores en la Federación y de llegar a un acuerdo económico con el seleccionador nacional: "Renovar a Luis de la Fuente es la primera medida a tomar. En la RFEF deben estar los mejores y Mateu Alemany es uno de ellos. Veríamos si quiere venir, hay que hablar de muchas cosas".

"Soy el único candidato con un programa, nosotros queremos hablar de fútbol. Los abales no son los votos, el día 16 llegaré e intentaré conseguir y convencer a los asambleístas y conseguir al menos 71 votos", concluye.