Robert Moreno: "Si algún día me llama el Barça iría de rodillas"

No es la primera vez que el Granada pierde puntos en los últimos minutos esta temporada. Pese a ello, hoy al ser en el Camp Nou se muestra satisfecho con el punto: "Otra vez los últimos minutos nos han jugado una mala pasada pero hay que estar contentos con la imagen del equipo, esto es lo que queremos para el Granada"

El Barcelona ha basado su juego en la segunda parte en centrar a sus jugadores altos. Una táctica que no había previsto el técnico nazarí: "No me esperaba una avalancha de Tachenkos rematando en el final del partido"

Tras el encuentro, Koeman se ha mostrado muy molesto con las pérdidas de tiempo del Granada y el poco tiempo añadido. No lo ha visto así Robert Moreno: "¿Que si hemos perdido tiempo? Cada uno lo verá de una manera...a nosotros nos han metido dos goles por saques rápidos del portero, de esas cosas se aprende"

Y en cuanto a una posible vuelta al Barcelona lo tiene muy claro y no lo duda ni un segundo: "Soy culé, no lo voy a negar; estoy encantadísimo en Granada, muy centrado en el equipo. Si algún día me llamase el Barça, iría de rodillas"