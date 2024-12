Pol Arnau, jugador del Logroñés: "Ha sido una noche mágica en Las Gaunas"

Un nuevo equipo de Primera División se ha visto sorprendido por un Segunda RFEF, el Girona ha sido eliminado por el Logroñés tras un largo partido lleno de emoción que ha terminado en la tanda de penaltis con un protagonista inesperado... Pol Arnau, lateral izquierdo, se ha puesto los guantes para convertirse en el héroe del partido.

El portero titular ha sufrido una conmoción justo antes de la tanda de penaltis y Arnau ha decidido enfrentarse a la tanda de penaltis firmando una parada decisiva: "Noche inolvidable, noche mágica en Las Gaunas. He visto que no se podía hacer el cambio y entonces yo me he visto confiado y el míster me ha puesto ahí".

La realidad es que los genes han ayudado a Pol porque es el hijo del mítico portero del Barcelona, Francesc Arnau: "Desde pequeño me he puesto muchas veces de portero. Se me da mejor tirarme al lado izquierdo que al derecho y me he tirado ahí y ha salido bien". "Para la siguiente ronda no tengo preferencia, el que sea estaremos contentos", concluye.