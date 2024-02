Pablo Fornals, tras su debut goleador con el Betis: "No le puedo pedir más al día de hoy"

Pablo Fornals ha tenido un gran día. El jugador español se ha estrenado como goleador en el Betis, que ha ganado por 0-2 al Cádiz. "Tengo muchos amigos que siempre me dicen que por qué no tiro más y cuando tienes una idea en la cabeza, como yo en ese momento, es menos difícil equivocarte", ha dicho sobre su tanto en el Nuevo Mirandilla.

El centrocampista también ha explicado su salida por el West Ham y posterior fichaje por el Betis: "Había disfrutado en Inglaterra. No se puede poner ni una coma a mi etapa en el West Ham, pero ya la idea era volver a casa, cambiar de aires y lo afronté con mucha ilusión. Mi mujer tiraba mucho porque ella es bética y se dio y se pudo hacer".

Por último, reconoce que hay un cambio en el jugador que se marchó de España y ahora vuelve a LaLiga: "El que se fue jugaba más de mediapunta sin tanto trabajo y hoy en día, aunque no lo creáis, es lo que me caracterizaba. Poder ponerlo al servicio del equipo me pone muy contento".