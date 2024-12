Miguel Galán: "No denunciaré a Louzan, he llegado a un pacto con él"

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), Miguel Ángel Galán, ha dado un paso atrás con respecto al proceso de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras anunciar el pasado 28 de noviembre en nuestro programa que presentaría una denuncia contra Rafael Louzan, Miguel Galán ha tenido una reunión con el ya candidato y se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche para darnos todos los detalles: "Me reuní con Louzan y su abogado, después de 10 horas llegamos a un pacto".

"Tiene que ver con los entrenadores y entrenadoras de fútbol de este país, de la reivindicación histórica de la licencia UEFA Pro para entrenar en países extranjeros. Es algo que llevo persiguiendo muchos años", afirma.

"En base a ese pacto y ese acuerdo decidí no impugnar y dejar que se presente a las elecciones. Me gustaría que ganara él porque tengo un acuerdo firmado", asegura. "Quedé sorprendido gratamente porque no esperaba conseguir nada y se hizo por escrito. Esto hace que los títulos de entrenador ganen validez para entrenar fuera de España", explica.

Este nuevo escenario hace que sean tres los candidatos a la elecciones de la Federación: Rafael Louzan, Sergio Merchán y Salvador Gomar. "Hay tres presidentes territoriales y en algún árbol me tengo que ahorcar y he decidido ahorcarme en uno que se llama Louzan. De los tres candidatos me parece el más preparado", señala.

Además, ha desvelado la última conversación que ha tenido con el CSD: "La última vez me pidieron que no impugnara el acuerdo de convocatoria de elecciones y ahora me piden, a través de terceros, que me cargue políticamente a Louzan".