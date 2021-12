Martín Presa: "En el Rayo se hacen los test como debe ser, metiendo el palo hasta donde haga falta"

El presidente del Rayo Vallecano pasa por los micrófonos de Radioestadio noche tras el brote de coronavirus en su equipo y confirma que él mismo es uno de los casos positivos: "Soy uno de los positivos. He pasado dos días complicados pero hoy he dado negativo en el test. Mucho dolor de cabeza y dolor muscular como si te hubieran pegado una paliza"

No tiene una explicación de lo que ha podido pasar para que haya tantos casos: "No sé decir. Llevamos desde el principio con muchas medidas. Nos ha tocado la china. Es un virus de gran transmisibilidad. En el primer equipo tenemos 18 más 7 persona que están en torno al equipo. Han entrenado seis jugadores del primer equipo"

Todavía están pensando si pedirán el aplazamiento del partido del fin de semana ante el Atlético: "Hoy estamos analizando la situación. La normativa de LaLiga no está preparado para esto. Con el voto del Rayo no se hubiera apoyado ese protocolo. El Rayo protege la salud de las personas por encima de cualquier competición. Mañana vamos a evaluar. No descarto que salgo alguno más. Arboleda ayer tenía muchos síntomas, no era ni persona. Pero ha dado negativo. No descarto que salga alguno más".

"En el Rayo se hacen los test como debe ser, metiendo el palo hasta donde haga falta. Quizás otros toman las muestras con menos interés", lamenta.

No ve con buenos ojos que sus futbolistas jueguen este fin de semana aunque den negativo: "Estamos volviendo de Navidades. Jugadores tras las vacaciones y superando esta enfermedad, no es lo más indicado para el futbolista ponerse a entrenar el día antes de un partido. Lo más fácil es que a los 10 minutos pidan el cambio por un problema muscular. Jugar no es una prioridad, lo es proteger la salud de los profesionales".

Y uno de los asuntos que más se recrimina al presidente es la ausencia de un médico en el equipo femenino: "El protocolo de la liga femenina es que el local pone el médico. "Nosotros lo ponemos en los partidos de local. Tan importante es para nosotros la vida de una jugadora del primer equipo como de un benjamín o de una jugadora de categorías inferiores. Si lo pones en uno tienes que ponerlo en todos. El Rayo estudia todos los riesgos laborales. La empresa de riesgos laborales del Rayo Vallecano dice que no es necesario tener un médico en el banquillo Cada uno puede llevar pero nosotros no vamos a discriminar a unos futbolistas sobre otros. En nuestra conciencia si tenemos que llevar a un médico en ese equipo tenemos que llevarlo en todos y desabasteceríamos el sistema de salud".