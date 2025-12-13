Martín Di Nenno, sobre que el pádel pueda ser deporte olímpico: "Los jugadores tenemos unas ganas locas de poder vivir eso"

Estos días se están celebrando las Premier Padel Finals de Barcelona, donde Martín Di Nenno y Stupa se enfrentan este sábado en semifinales de los grandes favoritos, Tapia y Coello. Di Nenno ha pasado este viernes por los micrófonos de Radiostadio Noche, donde ha repasado su año y la actualidad del pádel.

"Tapia y Coello son la pareja número uno, vamos a intentar hacer nuestro trabajo y que sus debilidades, que no son muchas, se noten a lo largo del partido", explica sobre el partido de este sábado.

El crecimiento que ha vivido este deporte en los últimos años es tal que hasta los propios jugadores están sorprendidos y algunos sueñan ya en que próximamente pueda convertirse en deporte olímpico.

"Desde dentro nos cuesta darnos cuenta de lo que está creciendo y evolucionando, pero cada vez que vamos a ciudades donde se respira el pádel y vemos 12.000 personas en las grades es imposible no sorprenderte", explica Di Nenno.

El argentino apuesta, además, por que el pádel pueda convertirse en los próximos años en deporte olímpico, algo con lo que asegura que sueñan todos los jugadores. "Tenemos unas ganas locas de poder vivir eso, pero creo que todavía al pádel le falta (…) Ojalá yo pueda competir", cuenta.