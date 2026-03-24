Mariano García: "Parece que el apodo de 'la moto' hace referencia a lo que hago en carrera"

Mariano García se ha colgado en el Mundial de Atletismo la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros proclamándose de nuevo campeón del mundo y el primero que gana el oro en unos Mundiales de atletismo en pista cubierta en las pruebas de 800 y 1.500 metros.

El atleta murciano ha celebrado su triunfo en los micrófonos de Radioestadio Noche recién llegado a España: "Al final el apodo de 'La moto' parece que hace referencia a lo que hago en carrera. Es una de las veces que más hemos conseguido medallas en pista cubierta, que se dice pronto. Estamos muy contentos porque conseguir una medalla a nivel internacional es muy difícil y conseguir 5 es muy complicado".

Mariano ha valorado su trabajo y el del resto de compañeros, ya que España ha acabado estos mundiales con 5 medallas en diferentes modalidades como relevo o valla: "Casi toda la delegación ha conseguido una medalla y el que no lo ha hecho ha conseguido puestos finalistas que hay que valorarlo".

"Mi truco es tomarme un Cola Cao cada noche antes de competir. Yo prefiero estar en mi zona con mi gente porque es lo que me ayuda a correr y creo que me ha funcionado bien, voy a seguir con la misma táctica. Ahora a descansar y a preparar el verano las carreras que hayan. El truco en Murcia es los productos murcianos y los cojones que le echamos", concluye.