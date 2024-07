Laporte: "No tengo que reivindicarme cada vez que pasa algo, estoy aquí para defender a España"

La actualidad de España en la Eurocopa pasa en estos días por el difícil cruce de cuartos de final ante Alemania del próximo viernes. La selección de Luis De la Fuente está mostrando el mejor nivel del torneo y se ha colado entre las principales favoritas a pesar de no estar entre ellas al principio de la Eurocopa.

Uno de los fijos para De la Fuente es Aymeric Laporte, que confiesa que todo el equipo "tenemos muchas ganas de que llegue el partido de Alemania, de hacer algo grande".

"Si practicamos nuestro fútbol como hemos hecho en el torneo seguramente nos vaya bien, pero también hemos visto a equipos como Inglaterra, Portugal o Francia, que les ha costado ganar a equipos supuestamente inferiores", reconoce.

El central del Al-Nassr ha estado en el foco desde el primer momento por el hecho de jugar en una liga como la árabe o de las molestias que le hicieron perderse el primer partido ante Croacia.

"No me preocupa en exceso que se dude de mi profesionalidad. Yo no tengo que reivindicarme cada que pasa algo, estoy aquí para defender a España con todas mis fuerzas. Hago mi trabajo como el resto de mis compañeros", explica en 'Radioestadio Noche'.

Sobre la Liga Profesional Saudí, el central destaca que es un torneo que "está mejorando" y pone en valor el papel de algunos de sus jugadores durante la Eurocopa. "Kanté ha hecho partidazos, no es por ir allí que dejas de lado el fútbol profesional y el rendimiento alto".

Laporte destaca el grupo por encima de todas las cosas como el gran éxito de la España de Luis de la Fuente. "Tenemos un grupo fantástico, jugadores muy buenos y todos vamos a una", explica.

"Llevamos tiempo haciendo grandes cosas, hemos demostrado jugar un gran fútbol cuando tenemos el día", dice uno de los pesos pesados del vestuario de España que reconoce que es en la selección donde más ha disfrutado en los últimos años y que su sueño por cumplir sería ganar una Eurocopa y un Mundial.

Se deshace en elogios hacia Nico Williams y Lamine Yamal, las dos sensaciones de la selección en esta Eurocopa; advierte del peligro de un torneo como este en el que "siempre es complicado"; y reconoce que le gustaría volver al Athletic antes de retirarse.