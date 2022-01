Joel Álvarez, luchador de MMA: "Este deporte está creciendo mucho en España y la gente ya sabe a lo que me dedico"

Joel 'El Fenómeno' Álvarez ha conseguido una gran importancia gracias a las artes marciales mixtas. Por ahora, compite en la categoría de peso ligero en la Ultimate Fighting Championship. Charlamos con él y nos explica que se encuentra entre los 15 mejores de esta categoría: "Soy uno más y mi finalidad es pelear ahí por ser el mejor del mundo, aunque esto era impensable para un chico de Gijón como yo".

El campeón aclara que esta afición le viene desde hace mucho, concretamente desde que era pequeño: "Mis amigos y yo jugábamos a videojuegos de peleas porque la historia de pegarnos nos llamaba mucho".

Al practicar MMA, debe conocer todas las artes marciales y ante la pregunta de cual domina mejor o peor, reconoce que "todas tienen su aquel", pero la clave del éxito está en dominarlas todas: "Hay que combinarlo todo para crear tu propio juego. Tienes que ser un buen boxeador pero que no te derriben. Es como el sistema de combate más real porque no hay cuentas de protección".

Las MMA han ganado mucha fama en España en los últimos años y cada vez más personas lo reconocen como un deporte serio. Álvarez insiste en que "ha vivido este crecimiento" y agradece mucho que haya pasado. "Antes me preguntaban que si lo que hacía era lucha libre como en Pressing Catch o boxeo. Cuando esto ha llegado a nivel nacional, la gente me reconoce y saben a lo que me dedico", reconoce.