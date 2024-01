Jesús Casas, tras su incidente con periodistas iraquíes: "Son una minoría que no representa a la prensa ni al pueblo"

Irak fue eliminada este lunes de la Copa de Asia en octavos de final en un polémico partido en el que Jordania remontó con dos goles en el tiempo de descuento para terminar ganando 2-3 y sellando su pase a cuartos.

Pero la noticia no estuvo en el verde, si no en la sala de prensa. El técnico de Irak, el español Jesús Casas, atendía a los medios de comunicación en la rueda de prensa post partido cuando un grupo de periodistas le increparon e intentaron agredirle.

"Empezaron a preguntar por temas extradeportivos buscando la polémica. Son una minoría que no representan ni a la prensa ni al pueblo iraquí. Esperemos que no se repita", dice Casas. Según explica, todo se debe a una entrevista que dio durante el torneo a un medio qatarí y que no ha gustado entre los medios iraquíes.

A pesar del desagradable incidente, Casas asegura que de momento no se plantea marcharse, aunque su familia lo ve de una manera diferente. "Espero que se calme el ambiente, que vean que es una minoría y ha sido simplemente una anécdota desagradable, pero la decisión no es de uno solo. Cuando está casado y tiene hijas también tiene que contar con ellas. Espero que no vaya a más y podamos continuar con este bonito proyecto", explica.