Hugo Duro: "Cuando vine no imagina poder recibir una ovación así"

Hugo Duro está siendo el jugador revelación del Valencia en esta temporada. Atraviesa su mejor momento y se muestra muy satisfecho con su situación: "Estoy muy a gusto por la ciudad, técnicos, compañeros. Muy contento".

En su llegada al club valencianista tuvo mucho que ver Bordalás que ya le conocía del Getafe. Curiosamente allí le daba menos oportunidades, algo que explica el futbolista: "Era muy joven. Necesitaba un tiempo de maduración, en el Getafe había jugadores muy importantes como Mata, Jorge Molina, Ángel. No es tan fácil y todo lleva una adaptación, después de esos años ahora va algo mejor".

Compagina el fútbol con los estudios aunque este año ha tenido que aparcarlo: "Estaba estudiando ingeniería mecánica. Este año no pude seguir, no me ayudaron mucho. En noviembre me quisieron dar plaza pero con dos meses de retraso era imposible. Fue todo precipitado y tarde".

En el cambio tras su gol al Cádiz, se ha llevado una ovación tremenda de Mestalla: "Una sensación que es la leche. Solo tras cinco meses aquí. Una ovación así no me la imaginaba cuando viene aquí". "Estamos ya ahí esperando rival y vamos a intentar ganarla", dice sobre la Copa del Rey.