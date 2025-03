El hijo de Samuel Eto'o, Etienne, comienza su andadura en el fútbol profesional: "He tenido un referente en casa desde pequeño"

El Rayo Vallecano visita el próximo domingo el Santiago Bernabéu, un partido de nivel europeo que es a lo que aspira esta temporada el conjunto de Íñigo Pérez, que ante la plaga de bajas en el primer equipo ha tenido que tirar de filial y darle oportunidades a jugadores jóvenes como lo es Etienne Eto'o.

El delantero de 22 años es el hijo del histórico y mítico jugador del Barcelona, Samuel Eto'o, y aunque su apellido le respalda, ha demostrado tener calidad y ha hecho méritos para llegar al fútbol profesional. Este miércoles se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa del que puede ser un partido muy importante para él: "Todo el mundo sueña con jugar en estadios como el Bernabéu".

"Todo este año está siendo un sueño. Estoy muy agradecido a Íñigo que me vio algo para darme esta oportunidad", afirma. Etienne debutó en liga frente al Villarreal, en un fin de semana para el recuerdo que redondeó al día siguiente jugando con el filial y anotando un hat trick que le hacen sumar 21 goles en lo que llevamos de temporada.

Eto'o se define como "un jugador similar a lo que era su padre". "He tenido un referente en casa desde pequeño, siempre he sabido que quería ser futbolista. He visto todo lo que ha podido conseguir mi padre viniendo de la nada y cuando me han venido momentos negativos siempre he pensado en él".

Etienne ha valorado la posibilidad de que jugar con España si le llega la llamada de la selección: "Yo nací en Mallorca, soy camerunés y me siento camerunés pero también muy español. Mi padre ha jugado con Camerún y uno de mis retos es poder ganar algo con Camerún y decirme a mi mismo y a la gente que lo he podido conseguir".