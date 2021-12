Forlán: "Con lo que ha logrado Simeone ¿Qué más le vamos a pedir?

El ex jugador del Atlético de Madrid, ahora ha comenzado su carrera en los banquillos. Cuando ve los partidos de los de Simeone mezcla un poco de todo: "Cuando veo al Atleti depende del momento del partido, lo veo como hincha, como entrenador y como ex futbolista. Sabía que el de Oporto no iba a ser un partido fácil y lo disfruté mucho". En cuanto al debate del estilo se muestra claro defensor de Simeone: "Me encantaría que el Atleti juegue muy bien pero con lo que ha logrado el Cholo, ¿Qué le vamos a pedir? Los resultados siguen estando, han clasificado en Champions, ahora toca medirse al Real Madrid. Podrá jugar bien o mal pero sigue logrando puntos".

"Yo disfruto viendo al Atleti, además disfruto viendo el crecimiento del club en todos los sentidos", comenta en la misma línea y se acuerda del presidente: "Cerezo es un crack y además cada día tiene más pelo, el otro día le pregunté cómo lo hace".

En cuanto al fútbol actual, echa de menos una de las que era sus grandes especialidades, el disparo lejano: "Una de las cosas que me llama la atención es que veo pocos remates de fuera del área. A mí me encantaba. Esta semana he visto partidos y he visto muchas chances de golpear. Me pongo en su lugar y me cuesta contenerme. Hay momentos que hay que rematar"

Y nos da su visión sobre la evolución de Vinicius: "Siempre ha tenido condiciones pero era muy joven. Al coger experiencia, encontrar los tiempos, agarrar confianza era de esperar que pasara esto. No son solo las condiciones del jugador sino muchas más cosas".