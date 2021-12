Gerard Moreno: "Es una victoria muy merecida que el equipo necesitaba"

"Sabíamos que nos iba a tocar sufrir por el fútbol que hacen ellos y porque te obligan a defender con mucha gente. Pero también íbamos a poder tener espacios, que íbamos a tener ocasiones para matarlos a la contra y se nos ha dado muy bien desde el principio. Es una victoria muy merecida que el equipo necesitaba", asegura Gerard Moreno tras la victoria ante Atalanta.

El delantero se queda con la propuesta de su equipo y el valor de haber ganado en un escenario tan complicado: "Dejan espacios por el fútbol atrevido que tienen y por eso también hacen muchos goles. Hay que valorar que nos hemos puesto 0-3 en un estadio tan complicado como este. Hay que valorar eso, sí nos han apretado pero hay que estar muy orgullosos del equipo y ojalá nos dé impulso para la Liga"

Llevaba cinco semanas fuera de los terrenos de juego y estaba impaciente por volver: "Tenía muchas ganas de ayudar a mis compañeros en el campo. No ha costado, no tenía mucho ritmo, llegaba con molestias. Lo que más me gusta es estar en estos estadios y pasear el nombre del Villarreal por toda Europa"

Y en cuanto al sorteo, prefiere pensarlo más adelante: "El que nos toque lo trataremos con mucho respeto. Nos va a tocar un rival muy fuerte y ya habrá tiempo de pensar en los octavos. Ahora hay que retomar el vuelo en Liga y centrarnos en la Copa"