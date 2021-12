Tertulia: "Claro que si el Barça gana la Europa League la gente irá a Canaletas"

Tras la eliminación del Barcelona de la Champions, ahora la vista está en la Europa League. Comienza una nueva era, dijo Xavi Hernández. Para Gerard López, jugar la Europa League ahora puede ser un marrón, pro también una oportunidad para dar una alegría a los seguidores: "En febrero se pueden ver las cosas con otra cara. Claro que si gana el Barça la Europa League la gente irá a Canaletas. Ahora es una penitencia pero si la ganas será un triunfo"

"No hay que desmerecer la Europa League pero el Barça no es equipo de Europa League", señala Susana Guasch. Y a todo esto se suman bajas de jugadores importantes como Memphis o Jordi Alba. Y también unas imágenes de Lenglet riéndose tras el partido. "Después de un fracaso como el del Barça no puedes irte riendo", opina Susana Guasch. En este sentido, apunta Látigo Serrano que "los futbolistas tienen que ser más listos. Saben que hoy en día se observa todo lo que hacen".

"No veo respetable hacer mofa o cachondearse de un club como el Barça. Se han hecho las cosas mal, sí. Pero de ahí a lo otro hay un paso que no se puede permitir", reclama Gerard López. Señala Látigo Serrano que el crédito de Xavi hace que la temporada pueda ser un fracaso porque tiene mucho crédito, pero aún así se le hará muy larga la temporada. Alfredo Martínez cree que Xavi cuando cogió el equipo no penaba que la situación iba a ser tan complicada.