Esther Romero ha perdido sus trofeos por la DANA: "La Federación se ha puesto en contacto conmigo"

Se cumplen 20 días de, seguramente, la mayor catástrofe natural de este país y siguen saliendo a la luz miles de casos y testimonios de personas que han perdido su vida o parte de ella, en lo personal o lo material. Es el caso de la exfutbolista Esther Romero, que durante 9 años defendió los colores del Barcelona donde ganó la Copa de la Reina.

Esther hizo un llamamiento a través de twitter ya que ha perdido todos sus trofeos, entre ellos esa Copa de la Reina que consiguió y que le gustaría recuperar: "Cuando estaba sacando las cajas y vi los trofeos... Tenía esperanza de salvarlos porque estaban empaquetados ya que nos mudamos hace un año pero no pudo ser".

"Obviamente hay gente que ha perdido cosas más importantes pero a mí me ha dado mucha pena porque son grandes recuerdos", asegura. Esther tiene buenas noticias, ya que gracias a lo que publicó y a la repercusión que ha tenido, ha conseguido una respuesta: "La Federación Catalana y la Española se han puesto en contacto conmigo y estoy a la espera para ver si me pueden mandar los trofeos".

La exfutbolista vive en Aldaia, uno de los pueblos más afectados y recuerda el día en el que el temporal azotó a Valencia: "Recuerdo que mi familia me llamaba y me decía lo que estaba pasando y yo les decía "no os preocupéis que aquí no va a pasar nada, no está lloviendo", de golpe escuchamos un ruido que rompió el muro y eso era un río. He perdido los dos coches y los trofeos que los tenía en el trastero. Hasta este sábado no pudimos entrar en el garaje".