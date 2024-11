David Aganzo, sobre el calendario: "Sorprendentemente nadie habla de UEFA"

Este lunes se ha celebrado la Tercera edición de los Premios AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), un homenaje y reconocimiento a nuestros jugadores de fútbol y a su gran labor, con distinciones especiales a Dani Carvajal, Carolina Marín, la Selección Española de Fútbol o Raúl García entre otros.

El presidente, David Aganzo, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras la gala: "Ha sido un día de fiesta para el fútbol español". Durante la celebración se han tratado varios temas y se ha aprovechado la ocasión para denunciar el duro calendario al que se enfrentan los futbolistas actualmente: "Este tema se ha hablado hoy y se viene viendo desde hace muchos años".

"Sorprendentemente nadie habla de UEFA, es una situación en la que hablan de FIFA pero las competiciones de la UEFA como el nuevo formato de Champions, la Nations League que duran más tiempo... Me sorprende que no se hable. Tenemos una situación incómoda donde las instituciones tienen que tomar decisiones porque nos estamos cargando este deporte", añade.

Este tema ha hecho que futbolistas como Rodri, Carvajal o Courtois hayan hablado de la posibilidad real de ir a huelga: "Es un derecho que tiene el trabajador y tendría que hacerse de manera programada, con fechas y tendríamos que ver en que países y con que condiciones. El calendario es imposible competir así con tantos partidos".

"Las instituciones ahora mismo miran más para ellos y para ganar dinero que para el jugador y aficionados", asegura. El problema del calendario se agrava cuando por situaciones incontrolables, como el paso de la DANA por Valencia, algunos partidos tuvieron que ser aplazados y ahora no encuentran un hueco para disputarse.

Este es el caso del partido que enfrentaba al Valencia y Real Madrid en la jornada 12 de Liga: "Por convenio colectivo el día 2 de enero no se podría jugar el partido. El convenio dice que no se puede jugar desde el día 22 de diciembre al día 2 de enero, aunque si se puede entrenar. Con el COVID-19 esto se adaptó y se tuvo que jugar partidos en esas fechas".

En pocos días se celebrarán las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las que David Aganzo no plantea presentarse: "Ahora mismo tengo muchísimo trabajo y no me interesan. La Federación Española de Fútbol ahora mismo necesita gente muy preparada que conozca bien la casa y que pueda limpiarla. Nos estamos jugando un Mundial".