Cazorla: "Xavi es un líder. Está completamente preparado"

Santi Cazorla ha estado a las órdenes de Xavi en el Al Saad. El futbolista revela la reacción de Xavi al recibir la oferta del Barça: "A Xavi y todo su staff les brillaron los ojos cuando el Barcelona se puso en contacto para estar ahí y me alegro mucho por él"

Nos cuenta que el entrenador sentía que era el momento de recalar en el banquillo azulgrana: "Él me contó que el Barcelona le llamó en varias ocasiones pero que no era el momento y que si llamaban otra vez iba a ser la definitiva. Estaba como en deuda de ir ahora. Era el momento oportuno. Cuando se sustituyó a Koeman yo tenía el sentimiento de que iba a ser el momento. Aquí deja un gran vacío pero estamos contentos por él"

"También ha dejado un vacío en el país. Ha hecho una gran labor por el país. En Catar todo el mundo le aprecia mucho", asegura Cazorla que considera que Xavi está preparado para el reto: "Sí, está completamente preparado. Siempre ha sido un referente, un líder y ahora más aún. Me he llevado una gran sorpresa con él, por conocimientos, carácter, pasión. Está muy preparado"

Cazorla no ve un problema en que entrene a sus ex compañeros, de hecho lo considera una ventaja: "Es una ventaja que entrene a jugadores que ha tenido como compañeros. No tiene que haber roces, todo o va a hacer por el bien del grupo. Tiene tacto pero también carácter, sorprende el primer día que le ves enfadado. Es una gran ventaja. Tiene mucho carácter, más del que yo esperaba. Necesita tener carácter y hacerse respetar en el vestuario"

Sobre el estilo que impondrá Xavi, no tiene dudas: "El solo entiende el fútbol de una manera. Ser protagonista con el balón, presionar, ser protagonista. Sobre el Barça último me decía que se puede perder pero no perder el estilo. Hay que ser optimista de cara a que ese fútbol pueda volver a verse. Seguro que Xavi va a dar con la tecla".

"Tengo que ver lo que piensa el club, el nuevo entrenador. Escuchar mi cuerpo y cuando acabe la liga me sentaré y veremos", finaliza sobre su futuro.