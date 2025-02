Carlos Soria: "Lo próximo será el Manaslu, queremos celebrar el 50 aniversario de la primera expedición española"

Carlos Soria es un ejemplo de superación que nos demuestra cada día que la edad es tan solo un número, este miércoles a sus 86 años alcanzó la cima del Aconcagua, el techo de América, con una altitud de 6961 metros. Carlos nos enseña que en la vida no hay excusas para hacer aquello que te gusta a pesar de todas las piedras que haya en el camino.

Tiene una prótesis en el rodilla izquierda, hace dos años se destrozó la pierna derecha en el Himalaya, tiene artrosis, y a pesar de ello, sigue disfrutando de su pasión: "Me atacan de todas partes pero yo me defiendo como puedo. Siempre he presumido de que nunca he tenido una congelación a pesar de subir durante 70 años de los 8000 metros".

"Cuando me pasó lo de la pierna en el Himalaya lo primero era salir vivo de allí porque fue muy difícil, podría haberme desangrado. Ha sido un milagro que esté vivo aquí", asegura. Desde 4300 metros de altitud habla con nosotros y nos cuenta que se siente "una persona feliz de lo que hago y un privilegiado por estar a mi edad aquí".

Soria tiene un reto muy especial por delante ya que intentará subir el Manaslu: "Queremos celebrar el 50 aniversario de la primera expedición española que consiguió una montaña de más de 8000 metros, de la que yo formaba parte. Esto era una oportunidad para ver a como estaba yo a esta altitud y también para conseguir un patrocinador porque esto nos ha costado nuestro dinero. Queremos hacer un gran reportaje combinando la expedición actual con la de hace 50 años".