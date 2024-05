Carla Pereyra: "Cada uno de los atléticos quiere tener un Cholo Simeone en su vida"

Diego Pablo Simeone y su familia, Cruz Roja, la Unión Internacional de Peñas y la Fundación Atlético de Madrid volverán a recoger alimentos en el Cívitas Metropolitano para ayudar a los más necesitados. Lo harán en la previa del partido de liga entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo que se juega este domingo, 12 de mayo, a las 16:15 horas.

Carla Pereyra, mujer del Cholo Simeone, se ha pasado esta jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo acerca de esta iniciativa que ya cumple su décima edición: "El domingo es un día de comunión con la familia atlética".

"Tiramos bastante de la sociedad y de la familia atlética que siempre se han volcado con nosotros y cada año nos han hecho superarnos", explica. El objetivo de esta campaña ha estado centrado desde sus orígenes en recoger alimentos para las familias más desfavorecidas: "La realidad es que hay muchas familias que pasan hambre y desde nuestra situación tenemos que intentar hacer todo lo posible".

El domingo se llevará a cabo la recogida física de alimentos no perecederos en el estadio Metropolitano a partir de las 11:00 horas. Además, para los que no puedan asistir se facilita el número de bizum 02910 para donaciones y cuenta bancaria a la que se puede acceder en las redes sociales de la campaña 'Contra El Hambre Lo Damos Todo', en la web de Cruz Roja y en la web de la Fundación Atlético de Madrid.

"Lo que cuenta es la intención. Muchas veces vemos que el que menos tiene es el más generoso", asegura. La campaña ha conseguido aumentar el número de donaciones en cada edición, aunque Carla no cree que sea lo más importante: "No me fijo en las cantidades, yo lo que busco es llegar a más familias. Al final el hambre no se puede medir en números".

El domingo se vivirá una jornada muy especial que coincidirá con la celebración del Fin de Semana del Niño, por lo que la familia Simeone espera a muchas familias.

Pereyra también ha querido valorar el gran cariño que le da la afición a su marido: "Hay una afición que le quiere y que se vuelca con él". "Creo que cada uno de los atléticos quiere tener un Cholo Simeone en su vida. Desde la persona, no solo desde el entrenador. Te hace sacar lo mejor de cada uno", concluye.