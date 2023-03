Bojan Krkić: "Dejo esta etapa con mucho orgullo y con mucha ilusión de empezar otra"

Bojan Krkić, exjugador del Barcelona, confiesa en 'Radioestadio noche' cuáles son los motivos que le han llevado a colgar sus botas a los 32 años. Asegura sentirse muy contento con la decisión que ha tomado que reconoce que le ha llevado mucho tiempo. "Una decisión de este tipo no la tomo de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo", dice.

Además, el futbolista se reconoce como "un romántico del fútbol". "Gracias a dios no he tenido ninguna lesión que me haya hecho dejar el fútbol, si no que ha sido un poco lo vivido estos años", declara.

Krkić comenta que no se ha cansado nunca del fútbol pero apunta que cierra "esta etapa con mucho orgullo y con mucha ilusión de empezar otra".

Por otro lado, rememora sus primeros momentos de éxito con el Barça y cuándo se dio cuenta de que su vida había cambiado.

Asimismo, habla sobre su primera crisis de ansiedad en un partido y cómo le ayudaron sus compañeros.