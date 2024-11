Antonio Navarrete completa la Titan Desert con 71 años: "Sufriendo pero acabando"

La Titan Desert Arabia Saudí 2024 ha finalizado con muy buenas noticias para el deporte español al conseguir el pleno en el podio. Pero España también ha conseguido un récord histórico con el participante Antonio Navarrete, que a sus 71 años de edad se ha convertido en el participante más veterano en completar la Titan.

Una persona ejemplar que se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su historia: "Sufriendo pero acabando. La Titan es muy dura pero no sigo el ritmo de los que tienen 30 o 40 años, tardo más tiempo en hacerla". "La Titan es un 60% de cabeza y un 40% de piernas", señala.

"Mi primera Titan fue en 2014 a los 61 años. Trabajaba junto a un compañero y él se apuntó y yo me vi con ganas también, después se unió otro compañero más. Fue un poco traumático porque los dos abandonaron y yo me quedé solo. Fue la edición más larga de la historia porque llegó a las 700km y como abandonó tanta gente digo no soy un superdotado voy a ver si puedo volver a hacerla. En 2015 la volví a completar y digo pues bueno soy un titán".

La Titan Desert ha finalizado con Luis León Sánchez como líder de la general absoluta, que no sólo ha demostrado ser el mejor de la competición, sino también una gran persona. Cuando llegó su momento para ser galardonado aprovechó la ocasión para homenajear a Antonio que lo llamó al escenario y le hizo entrega de un maillot rojo como el que ha conseguido él, en un momento muy emotivo que Navarrete recordará por siempre: "No me lo esperaba, no podía soñarlo ni en mis mejores sueños con todo lo que había sufrido".

"Es mi hobbie, no me viene de juventud pero cuando empecé me sentía tan bien cuando salía hacía mis kilómetros. Si la ilusión continúa y la fuerza me acompaña ¿por qué no seguir?", concluye.