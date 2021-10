Ángel Torres: "Destituir a un entrenador es mi fracaso"

LEER MÁS Míchel, destituido como entrenador del Getafe

Ha sido un día complicado para el Getafe y para su presidente Ángel Torres que confiesa su agotamiento: "Cansado. Este tipo de decisiones no son fáciles pero creo que he hecho lo mejor para el club y toca tirar para adelante. Destituir a un entrenador es un fracaso mío. A Míchel le traje porque le conocía y no ha salido como pensaba, después de una buena pretemporada las cosas no han salido. Son ocho jornadas y hay que tomar decisiones"

Confiesa el presidente que en caso de haber ganado a la Real Sociedad, Míchel hubiera continuado pero un gol, en este caso, sí lo cambió todo: "Un gol lo cambia todo en la vida. No, no estaríamos hablando de esto. Me fui a dormir sin decir nada y he subido al club por la mañana. Después de dar un repaso a lo ocurrido le he transmitido que lo mejor era separarnos. Le he ofrecio que se despida de los futbolistas y le he deseado suerte"

"Todas las destituciones cuestan. Siempre la cuerda se rompe por el lado más endeble. Esto funciona como funciona y depende de que la bolita entre. Ayer no entró y le ha costado a Míchel y su cuerpo técnico hacer el cambio", revela un apesadumbrado Ángel Torres.

En el último encuentro hubo un episodio entre parte de la afición y David Soria, el presidente pide que apoyen al equipo: "La afición se ha comportado de chaupeau estos 17 años en primera. A los futbolistas hay que apoyarles porque es patrimonio en el club, hay que llevarles en volandas. Somos el Getafe y estamos en la mejor Liga de Europa y nadie como yo sabe lo que cuesta estar ahí día a día luchando".

Cree que la buena pretemporada hizo que se elevaran demasiado las expectativas: "El entrenador dijo que teníamos la mejor plantilla de la historia del Getafe y a veces esas cosas hay que medirlas porque pueden pasar factura". En cuanto al por qué, piensa que igual su error fue cambiar de un entrenador con un estilo a otro con uno muy diferente: "El cambio es muy drástico de Bordalás a Míchel, sí. Quizá ahí es dónde me he equivocado. Había que hacer más cambios en una plantilla que tiene 16 jugadores de la anterior etapa"

En cuanto al sustituto reconoce que Quique Sánchez Flores es el mejor colocado: "Quique es un hombre de la casa, amigo y que lo quiere la gente. Está en la lista y sé que no dirá que no. Es el mejor colocado pero tengo que verle mañana porque no nos hemos reunido. Creo que no decepcionará a la afición del Getafe". Además, señala que tienen capacidad económica para hacer frente a fichajes en el mercado de invierno.

Ángel Torres no tiene miedo a descender porque confía en la plantilla que tiene y en que se pueda salir de esta situación: "Confío en el equipo, hay que remontar y no es fácil. Lo que pienso es en acertar en el sustituto"