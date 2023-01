Ángel Haro, sobre Borja Iglesias: "Si hay una oferta importante tendremos que ponernos de acuerdo y sentarnos con el jugador"

Ángel Haro, presidente del Betis, afronta la primera Supercopa de España para su club con el nuevo formato. Echará de menos a su afición que apenas ha podido desplazarse a Arabia Saudí pero afronta el reto con muchas ganas: "Con mucha ilusión y ganas de que llegue el jueves. Es una forma rápida de conseguir un título aunque también somos conscientes de la dificultad por los rivales. Esto hay que tomarlo como un premio pero una vez aquí la posibilidad del título hace que haya que echarle muchas ganas y estamos a dos partidos".

Haro muestra su desacuerdo con el reparto económico del torneo: "Hay mucha asimetría en el reparto y hay que mejorarlo. Estamos encantados de formar parte de este torneo pero el reparto debe ser más justo. Puede tener sentido que haya clubes con una cantidad mayor pero no tanta asimetría. Si todos los clubes que participamos en esto nos ponemos de acuerdo, sería fácil cambiarlo".

Considera que los momentos más complicados del club en cuanto a la economía, ya han pasado: "Hemos tenido dos años de pérdidas. Este año con las plusvalías esperamos no tener pérdidas y aumentar los ingresos para tener inversiones". Y en ese sentido, ante la inminente salida de Joao Felix, el Atlético tiene interés en Borja Iglesias. El presidente no cierra la puerta: "No solo con Borja, cuando hay una oferta importante se habla con el jugador. Estamos encantados con Borja y si hay una oferta muy importante tendremos que ponernos de acuerdo y hablar con el jugador. Planteamiento formal no ha habido y si llega el momento nos sentaremos y hablaremos".

La salida que sí se va a producir es la de Álex Moreno: "Estamos pendientes de los flecos y casi con toda seguridad la operación se va a materializar en las próximas hora o días".