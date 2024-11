Andoni Iraola: "El Bournemouth es un equipo que está en crecimiento"

Andoni Iraola pasa por su segunda temporada en Bournemouth, tras cumplir el objetivo del pasado curso de mantener al equipo en la Premier League, este año está superando las expectativas colocándose en el décimo puesto a dos puntos de la zona Champions en 10 jornadas.

La última gesta del equipo inglés ha sido ganar al Manchester City de Pep Guardiola que no había perdido un partido de Premier League en 2024. Iraola se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la situación de su equipo: "Era la primera vez que el Bournemouth le sacaba puntos al Manchester City. Tras la victoria el vestuario estaba contento y orgulloso. Veníamos de dos partidos buenos, ganamos a Arsenal y empatamos con el Aston Villa y llegábamos con la confianza".

"El City llevaba una racha increíble. Se tienen que juntar muchas cosas, que tú tengas un partido increíble y que ellos no tengan su mejor partido", asegura. En los últimos encuentros se ha saldado con siete puntos de nueve ante los equipos de los españoles Arteta, Emery y Guardiola.

"La gente es consciente de que hay 8 o 9 equipos que tienen un potencial por encima del nuestro pero nosotros vamos a aprovechar todo lo que tengamos. Vamos a intentar meter puntos con respecto a los de abajo porque no queremos entrar en esa disputa y así disfrutar de la segunda vuelta", afirma.

Iraola se siente como en casa en su nuevo club y en su nueva ciudad: "Estamos muy contentos tanto a nivel deportivo como a nivel familiar. Es una ciudad muy pequeñita y el clima no es muy distinto al de Donosti de donde yo soy". "El Bournemouth es un equipo que está en crecimiento y lo está haciendo muy bien los último años", asegura.

"Estoy encantado aquí, ojalá podamos tener buenos resultados y seguir mucho tiempo en Bournemouth. Un entrenador no puede pensar a largo ni a medio plazo", añade.

Además, Andoni ha querido tener unas palabras sobre la situación que vive Valencia por el paso de la DANA: "Te vas enterando de las noticias además tengo un preparador físico con mucha familia en Valencia y me lo va contando todo". "El fútbol es lo más importante de todo lo que no es importante. Hay que continuar aunque las cosas que realmente importan ahora mismo no están en los deportivo".