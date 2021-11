Anabel Medina: "Ganar a EEUU no es imposible"

España logró este lunes el primer punto en las finales de la Copa Billie Jean King, tras derrotar a Eslovaquia en un cruce igualado que se definió en el partido de dobles, donde Sara Sorribes y Carla Suárez se impusieron a Viktoria Kuzmova y Tereza Mihalikova por 4-6, 6-2 y 1-0.

Sorribes había igualado antes esta serie, tras vencer a Anna Karolina Schmiedlova por 6-3, 3-6 y 6-2, en un enfrentamiento que se había complicado tras la derrota inicial de Carla Suárez frente a Viktoria Kumzova por .

Las eslovacas mantuvieron sus opciones hasta el set final, disputado como "tie break" de diez puntos, que se cerró con un marcador de 10-7 para las de Anabel Medina.

La capitana nos cuenta sus sensaciones: "En esta competición el ranking no importa, jugar por tu país hace que saques energía de donde no la hay. Ganar a EEUU no es un imposible".

"Este formato no nos hace especial ilusión", confiesa sobre la competición en la que no han podido estar nuestras dos principales jugadoras: "La decisión de Muguruza y Badosa es entendible y lógica; el tirón de orejas aquí va para los organizadores, ITF y WTA"